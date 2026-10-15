Liberan la Avenida Constitución tras la caída de puente peatonal

Todavía existen trabajos pendientes, por lo que las escaleras de la estructura ubicadas en el plantel de la Escuela Normal Miguel F. Martínez siguen cerradas

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La circulación en la Avenida Constitución fue reabierta en su totalidad durante este miércoles, luego de verse afectada por cierres parciales implementados para retirar los restos de un puente peatonal, construido en los 70, derribado el martes por un tráiler que transportaba maquinaria pesada.

Aun con la reapertura vial, en la zona aún existen trabajos pendientes, por lo que las escaleras ubicadas dentro de la Escuela Normal Miguel F. Martínez permanecen cerradas.

El accidente se registró a la altura de dicha institución educativa cuando la unidad de carga colisionó contra la antigua estructura construida en la década de los 70, lo que obligó al cierre total de los carriles exprés de la avenida y causó daños a dos vehículos particulares.

Las autoridades confirmaron que, a pesar del percance y la movilización de los cuerpos de auxilio, no se reportaron personas lesionadas.

La empresa Mota-Engil asumió la responsabilidad total de este hecho e informó que se hará cargo íntegramente de la reparación del puente.