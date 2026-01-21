Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Liberan en Juárez a ejemplar de caracara tras cautiverio ilegal

Por: Vanessa Aguilar

20 Enero 2026, 21:36

Compartir

El ave fue asegurada y decomisada por la Guardia Forestal y Parques y Vida Silvestre en un operativo en el que se detectó en cautiverio ilegal por un particular

Liberan en Juárez a ejemplar de caracara tras cautiverio ilegal

La División Ambiental liberó un ejemplar de caracara en el Parque Ecológico Charco Azul en el municipio de Juárez, tras un proceso de rescate y rehabilitación.

El ave fue asegurada y decomisada por rangers de la Guardia Forestal y Parques y Vida Silvestre durante un operativo de inspección y vigilancia, en el que se detectó en un cautiverio ilegal por un particular, que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. 

“Para las rapaces, lo ideal es darles la oportunidad de volar y decidir. Elegimos este punto en el cañón por ser una zona segura y parte de su hábitat. El ejemplar demostró, en las pruebas realizadas, que está apto para su liberación”, explicó Ricardo Magin, comandante de la Guardia Forestal.

WhatsApp Image 2026-01-20 at 9.04.11 PM.jpeg

Posteriormente, el ejemplar quedó bajo cuidado especializado de expertos que realizaron una evaluación clínica completa y le brindaron la atención necesaria para garantizar su bienestar.  

Antes de su liberación, se realizaron pruebas de vuelo controladas para verificar su aptitud física y comportamiento natural, confirmando que se encontraba en condiciones óptimas para sobrevivir. 

“Esta acción refuerza nuestro compromiso con la conservación de la biodiversidad de la entidad y sirve como un recordatorio a la ciudadanía de que la vida silvestre no es una mascota. La tenencia ilegal de especies es un delito que afecta el equilibrio ecológico y conlleva sanciones severas contempladas en la ley.” agregó Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente. 

WhatsApp Image 2026-01-20 at 9.04.00 PM.jpeg

La liberación se ejecutó en un sitio seleccionado por los biólogos y técnicos de Parques y Vida Silvestre, considerado un refugio seguro que constituye parte de la distribución natural de la especie, garantizando así mayores probabilidades de adaptación y supervivencia.

Comentarios