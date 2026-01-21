Liberan en Juárez a ejemplar de caracara tras cautiverio ilegal

El ave fue asegurada y decomisada por la Guardia Forestal y Parques y Vida Silvestre en un operativo en el que se detectó en cautiverio ilegal por un particular

La División Ambiental liberó un ejemplar de caracara en el Parque Ecológico Charco Azul en el municipio de Juárez, tras un proceso de rescate y rehabilitación.

El ave fue asegurada y decomisada por rangers de la Guardia Forestal y Parques y Vida Silvestre durante un operativo de inspección y vigilancia, en el que se detectó en un cautiverio ilegal por un particular, que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

“Para las rapaces, lo ideal es darles la oportunidad de volar y decidir. Elegimos este punto en el cañón por ser una zona segura y parte de su hábitat. El ejemplar demostró, en las pruebas realizadas, que está apto para su liberación”, explicó Ricardo Magin, comandante de la Guardia Forestal.

Posteriormente, el ejemplar quedó bajo cuidado especializado de expertos que realizaron una evaluación clínica completa y le brindaron la atención necesaria para garantizar su bienestar.

Antes de su liberación, se realizaron pruebas de vuelo controladas para verificar su aptitud física y comportamiento natural, confirmando que se encontraba en condiciones óptimas para sobrevivir.

“Esta acción refuerza nuestro compromiso con la conservación de la biodiversidad de la entidad y sirve como un recordatorio a la ciudadanía de que la vida silvestre no es una mascota. La tenencia ilegal de especies es un delito que afecta el equilibrio ecológico y conlleva sanciones severas contempladas en la ley.” agregó Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente.

La liberación se ejecutó en un sitio seleccionado por los biólogos y técnicos de Parques y Vida Silvestre, considerado un refugio seguro que constituye parte de la distribución natural de la especie, garantizando así mayores probabilidades de adaptación y supervivencia.