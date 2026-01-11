Liberan carriles de Monterrey-Saltillo tras volcadura de tráiler

El tráiler se dirigía a Guanajuato y transportaba autopartes automotrices en una caja completamente cargada con un peso aproximado de 10 toneladas.

Un accidente vial se registró en la carretera Monterrey–Saltillo, a la altura del kilómetro 46, en el cruce con el Arroyo El Ranchero, dentro del municipio de García, Nuevo León, donde un tráiler quedó atravesado sobre ambos carriles, generando afectaciones a la circulación.

De acuerdo con información de Protección Civil Nuevo León, el reporte fue atendido alrededor de las 11:43 horas, luego de que se alertara sobre un vehículo de carga pesada que permanecía acostado sobre la carpeta asfáltica, bloqueando por completo el paso en ambos sentidos.

¿Cómo ocurrió el accidente en la carretera Monterrey–Saltillo?

Según el testimonio del conductor, el percance ocurrió cuando un vehículo le cerró el paso mientras circulaba por la vía, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y terminara volcando sobre la superficie de rodamiento.

El tráiler había salido de Salinas Victoria con destino a Guanajuato y transportaba autopartes automotrices en una caja completamente cargada, con un peso aproximado de 10 toneladas.

Estado de salud del conductor tras el percance

En el lugar fue valorado el conductor, identificado como Ulises Aníbal Domínguez Medina, de 37 años, quien se encontraba estable. De acuerdo con el reporte, presentaba únicamente dolor de cabeza y una laceración leve en uno de los brazos, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Los cuerpos de auxilio confirmaron que no se reportaron personas lesionadas de gravedad ni otros vehículos involucrados directamente en el incidente.

Autoridades trabajan en el despeje de la carretera

Para restablecer la circulación, se solicitó el apoyo de servicio de grúa y aseguradora, quienes se hicieron cargo de las maniobras para retirar el tráiler y liberar ambos carriles de la vía.

En el sitio trabajaron elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil García y Fuerza Civil, quienes brindaron apoyo en labores de abanderamiento, evaluación de riesgos y control del tráfico vehicular.