Liberan a policía que disparó contra hombre en Guadalupe

Mientras tanto, la corporación municipal reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en el desarrollo de las indagatorias

La Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe informó que el elemento policial que había sido detenido por los hechos ocurridos el pasado 18 de marzo en la colonia Valles del Sol, en donde el policía disparó y ultimó a un hombre que atacaba a agentes de policía municpal con un machete, fue puesto en libertad.

De acuerdo con un comunicado por parte de la corporación de seguridad de Guadalupe, la decisión se tomó tras las primeras diligencias realizadas por la Fiscalia General de Justicia del Estado de Nuevo Leon, donde se recabaron datos que apuntan a que el oficial habría actuado en cumplimiento de su deber.

La determinación fue emitida por el área especializada en delitos de homicidio, que mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.

Mientras tanto, la corporación municipal reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en el desarrollo de las indagatorias.