Liberan a Mayra Velázquez, acusada de asesinato en Texas

La agente de bienes raíces de DFW está acusada de asesinato capital por presuntamente haber apuñalado a Irasema Chávez 100 veces en el año 2012

La allendense Mayra Velázquez, detenida y acusada de asesinato capital contra Irasema Chávez, obtuvo su libertad tras el pago de una fianza.

Un juez del Condado de Tarrant, en Dallas-Fort Worth, Texas, fijó esta mañana una fianza de 450 mil dólares, así como una lista de condiciones a las que será sometida.

Fue alrededor de la 1:00 de la tarde de este martes cuando el juez determinó la fianza y adjuntó las disposiciones que deberá cumplir tras el depósito del dinero.

La agente de bienes raíces de DFW está acusada de asesinato capital por presuntamente haber apuñalado a Irasema Chávez 100 veces en el año 2012 en su departamento.

Hoy se confirmó que obtuvo su libertad tras depositar la fianza y apegarse a las condiciones impuestas por el juez del Condado de Tarrant.