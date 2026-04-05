Liberan a iraquí que invadió el campo del Estadio Monterrey

El sujeto pagó la multa de $4,500 pesos luego de que personal de seguridad privada que vigilaba el inmueble lo detuvieran cuando buscó ingresar al campo

El hombre iraquí que fue detenido luego de invadir el campo del Estadio Monterrey durante el partido de Repechaje entre Bolivia e Irak, fue liberado por las autoridades luego de pagar su fianza.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe, el sujeto pagó la multa de $4,500 pesos luego de que personal de seguridad privada que vigilaban el inmueble durante el partido lo detuvieran cuando buscó ingresar al campo para "festejar".

Esto ocurrió tras el silbatazo final del encuentro que terminó con triunfo de 2-1 para los "Leones de Mesopotamia", que regresaron a la máxima fiesta del fútbol tras 40 años de ausencia.

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Las palabras de un Iraquí luego de que su selección se clasifique al Mundial 2026 en México. #AztecaDeportes pic.twitter.com/n9TxxXp0Ff — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) April 1, 2026

Saldo blanco en el Repechaje

Salvo este incidente, no se reportaron hechos violentos al interior o alrededor del Estadio Monterrey, esto gracias al buen comportamiento de los aficionados y al fuerte operativo de seguridad que se implementó por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.

En este despliegue hubo personal de Guardia Nacional, Fuerza Civil, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones y elementos de la Policía de Guadalupe, quienes realizaron su labor de manera oportuna.

A este encuentro acudieron más de 49,286 personas que vivieron en paz una jornada histórica para el estado de Nuevo León y para Irak, que vio a sus miles de aficionados celebrar con júbilo su regreso a la Copa del Mundo.