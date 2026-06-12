Liberan a Don Juan tras tragedia en tiendita de la colonia Croc

Don Juan había sido detenido tras el enfrentamiento ocurrido en su negocio, 'Abarrotes Tejada', donde murieron tres personas: su hijo y dos asaltantes

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Juan “N”, de 70 años, fue dejado en libertad por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León luego de que venciera el término legal para resolver su situación jurídica por los hechos registrados el pasado martes 9 de junio en la colonia Croc, al norte de Monterrey.

La decisión fue tomada por el Agente del Ministerio Público Investigador especializado en Homicidios, quien determinó que el comerciante continuara el proceso en libertad mientras las investigaciones siguen en curso.

Don Juan había sido detenido tras el enfrentamiento ocurrido en su negocio, “Abarrotes Tejada”, donde murieron tres personas: su hijo José Tejada, de 32 años, así como Daniel Carmona, de 38 años, y Brayan, alias “El Kiko”, de 28 años.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron cuando dos hombres ingresaron presuntamente al establecimiento ubicado sobre la calle Alonso Santos Palomo. Durante los acontecimientos se registró un forcejeo y posteriormente detonaciones de arma de fuego que dejaron un saldo fatal.

La muerte que más conmocionó a familiares y vecinos fue la de José Tejada, quien resultó herido durante el incidente y falleció más tarde en el Hospital Tierra y Libertad.

Tras conocerse la detención del comerciante, habitantes de la colonia Croc manifestaron públicamente su apoyo al hombre de 70 años y solicitaron a las autoridades que pudiera enfrentar la investigación en libertad para acompañar a su familia durante el duelo.

Durante las últimas horas, vecinos describieron a Don Juan y a su familia como personas trabajadoras que durante años atendieron el negocio familiar y que eran ampliamente conocidos en el sector.

Este jueves, la Fiscalía informó que al concluir el término jurídico correspondiente se resolvió dejar en libertad al comerciante. No obstante, precisó que la carpeta de investigación permanece abierta y continúa en integración.

Las indagatorias seguirán a cargo del Ministerio Público especializado en Homicidios, con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes continúan recabando pruebas y realizando diversas diligencias para esclarecer completamente la mecánica de los hechos.

Aunque Don Juan recuperó su libertad, las autoridades señalaron que la investigación no ha concluido y que será conforme avancen los trabajos ministeriales como se determinarán las conclusiones del caso que conmocionó a la colonia Croc.