Liberan a conductora prensada tras accidente en Miguel Alemán

20 Agosto 2025

La conductora de una camioneta particular se impactó contra la plataforma de un tractocamión en la colonia Moderno 1 en Apodaca

Un aparatoso accidente que involucró a una camioneta y un tractocamión dejó a una persona prensada en Apodaca. Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil Municipal y del Cuerpo de Bomberos se movilizaron al lugar del accidente en el kilómetro 20 de la carretera Miguel Alemán, en la colonia Moderno 1. Según información preliminar, la conductora de una camioneta Ford Explorer se impactó contra la plataforma de un tractocamión de 3 ½ quedando atrapada de una pierna al interior de su camioneta. Después de realizar algunas maniobras, los rescatistas lograron liberar a la conductora para después ser trasladada en ambulancia a un hospital de la localidad. Mientras que el conductor de la pesada unidad recibió atención médica en el sitio. Elementos de tránsito municipal abanderaron la zona mientras se realizaban las maniobras de rescate para agilizar la carga vehicular que se registró.