Liberan a conductor prensado tras accidente en Av. Morones Prieto

Los carriles de circulación se encuentran cerrados y solo están habilitados los carriles exprés, por lo que se recomienda tomar medidas alternas.

Un aparatoso percance vial dejó al conductor de una camioneta prensado en su camioneta en la avenida Morones Prieto en San Nicolás.

El accidente se registró sobre la avenida Morones Prieto en dirección de poniente a oriente, entre la avenida Garza Sada y Revolución.

Al sitio se movilizaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey, así como Bomberos de Nuevo León, quienes realizaron las maniobras para extraer el cuerpo del conductor que continuaba con vida al interior de la camioneta.

Según información preliminar, la camioneta habría sido impactada por un camión de carga en donde el operador de este resultó ileso.

Los rescatistas utilizaron las llamadas 'quijadas de la vida' para remover los fierros y finalmente liberaron al conductor.

Paramédicos de la Cruz Roja colocaron al conductor lesionado en una camilla y lo trasladaron de emergencia a un hospital de la localidad para recibir atención médica.

En el sitio fue esparcido polvo absorbente debido a que se derramó diésel y aceite en el lugar y para evitar que se registre otro percance vial.

