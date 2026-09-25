Liberan a activista regio tras 10 días de arresto en Colombia

Samuel Adrián recuperó su libertad tras cumplir los 10 días de arresto en un proceso relacionado con el documental 'Colombia: fábrica de niños trans'

El creador de contenido y activista regiomontano Samuel Adrián recuperó su libertad en Colombia, luego de cumplir los 10 días de arresto impuestos por un juzgado de Cali en un proceso relacionado con el documental "Colombia: fábrica de niños trans".

La liberación fue confirmada este jueves a través de un mensaje difundido por personas cercanas al activista, quienes señalaron que Samuel Adrián salió de la estación de policía tras cumplir la sanción.

“Hoy Samuel Adrián salió de la estación de policía después de cumplir diez días de arresto”, señala el mensaje en la cuenta de Instagram del activista.

El regiomontano había sido detenido el pasado domingo en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, luego de ingresar a Colombia, pese a que previamente había informado que existía una orden judicial en su contra.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la orden de arresto fue emitida por un juzgado de Cali por desacato, en relación con contenidos publicados por Samuel Adrián en su canal de YouTube y otras plataformas digitales.

Antes de viajar a Colombia, el creador de contenido publicó un video desde el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, en el que informó que había sido notificado de una sanción que contemplaba 10 días de arresto y una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales en Colombia.

Tras su llegada a Bogotá, fue interceptado por autoridades y trasladado a una estación ubicada dentro del aeropuerto El Dorado para cumplir con el procedimiento derivado de la orden judicial.

La información difundida sobre el caso señala que el procedimiento correspondió al cumplimiento de una sanción dentro de un proceso de desacato y no a una captura derivada de una investigación penal por la presunta comisión de un delito.

Tras recuperar su libertad, el mensaje difundido en torno al activista sostuvo que el caso generó respaldo de distintos sectores durante los días que permaneció detenido.

“Intentaron silenciar una voz, pero durante estos días se levantaron muchas más: padres, madres, médicos, creadores de contenido, congresistas, activistas y ciudadanos que se negaron a guardar silencio”, señala el mensaje.

También afirmó que el activista continuará con su trabajo relacionado con niños y familias.

“Samuel Adrián recuperó su libertad, pero la lucha por los niños y las familias continúa. Seguiremos dando la batalla con más fuerza que nunca”, añade.

Finalmente, sus allegados agradecieron a las personas que estuvieron pendientes del proceso.

“Gracias a quienes estuvieron pendientes, oraron por su familia y nos acompañaron durante este proceso desde tantos lugares de América Latina”, expresaron.