Libera Policía regia a personas con arresto administrativo

Con el objetivo de que pasen la Nochebuena con su familia, un total de 18 personas, entre ellos una mujer, fueron liberadas de las celdas de la Policía de Monterrey, ya que estaban cumpliendo un arresto administrativo.

En coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento, a través del área de Justicia Cívica, se llevó a cabo esta acción a las 12:00 horas de este miércoles.

Como ya es una tradición, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey realiza estas acciones el 24 de diciembre, para que pasen la Nochebuena en familia.

Esta medida no aplica para los detenidos por la comisión de un delito, ya que están a disposición del Ministerio Público y es la autoridad encargada de deslindar responsabilidades de los hechos cometidos.