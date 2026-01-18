Leyendas del Futbol pasan el tiempo con personas con discapacidad

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio Irlandés, donde participaron Pepe, Cafú, Luis Hernández “El Matador” y el exguardameta Moisés Muñoz

En un encuentro que promovió la inclusión, la convivencia y el respeto a través del deporte, leyendas del futbol mexicano e internacional convivieron y compartieron la cancha con jóvenes con discapacidad que practican Powerchair, en un partido realizado en el municipio de San Pedro.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio Irlandés, donde participaron figuras reconocidas del futbol como Pepe, Cafú, Luis Hernández “El Matador” y el exguardameta Moisés Muñoz, quienes jugaron y convivieron con atletas del deporte adaptado, enviando un mensaje de superación e igualdad de oportunidades.

Previo al encuentro, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Farah, destacó la importancia de impulsar actividades deportivas incluyentes que fomenten la integración social y permitan a niñas, niños y jóvenes con discapacidad desarrollarse en igualdad de condiciones.

El edil también reconoció el trabajo de las organizaciones e instituciones que hicieron posible esta jornada, al destacar la colaboración del deporte adaptado Powerchair y del Colegio Irlandés por facilitar las instalaciones.

La actividad formó parte del “Juego de Leyendas” y se realizó en el contexto previo al Mundial de Futbol que se llevará a cabo en México durante el verano, escenario en el que el alcalde señaló que San Pedro se encuentra preparado para recibir a visitantes nacionales e internacionales, tanto en materia de seguridad como de infraestructura y oferta turística.

La jornada se desarrolló en un ambiente de entusiasmo y compañerismo, dejando en evidencia el impacto positivo del deporte adaptado y la inspiración que generan este tipo de encuentros entre ídolos del futbol y nuevas generaciones.