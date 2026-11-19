Señaló que su principal carta de presentación son los resultados en Salinas Victoria y aseguró que, si su partido le da espacio, levantará la mano para competir

El alcalde de Salinas Victoria, Raúl Cantú de la Garza, abrió la puerta para buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León en el 2027 y aseguró que, si su partido le da espacio, levantará la mano para competir.

“Si la dirigencia abre el espacio, vamos a levantar la mano”, afirmó el edil al expresar su interés por participar en la contienda interna del partido.

Cantú de la Garza señaló que su principal carta de presentación son los resultados de su administración en Salinas Victoria, particularmente en materia de obra pública, infraestructura, seguridad y manejo de los recursos municipales.

“Mi mejor carta de presentación son los resultados de Salinas Victoria. Con menor recurso lograr obras y más obras”, sostuvo.

El alcalde consideró que Nuevo León necesita perfiles diferentes y modelos de gobierno que puedan demostrar resultados, por lo que planteó que la experiencia de su municipio podría replicarse en otras regiones del estado.

Destaca resultados en seguridad e infraestructura

En materia de seguridad, destacó la puesta en marcha del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), la instalación de arcos de monitoreo con lectura de placas y reconocimiento facial, así como el fortalecimiento del equipamiento de la Policía Municipal.

También reconoció que ha recibido muestras de respaldo de distintos actores de Movimiento Ciudadano, entre ellos el gobernador Samuel García y el dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez.

Aunque manifestó su interés por aparecer en la contienda por la candidatura estatal, aseguró que por ahora continuará concentrado en sus responsabilidades como alcalde y esperará las convocatorias partidistas.