Aunque aclaró que los tiempos electorales todavía no comienzan, manifestó su disposición para competir por la candidatura

El secretario del Trabajo de Nuevo León, Federico Rojas Veloquio, levantó la mano para buscar una candidatura a diputado local por Movimiento Ciudadano (MC).

El funcionario estatal en el podcast de El Horizonte con Luis Padua señaló que ya manifestó sus aspiraciones ante su partido, del que es consejero y militante, y que participará en el proceso interno para buscar una postulación rumbo a las elecciones de 2027.

“Sí, levanté la mano ante mi partido. Yo soy consejero en Movimiento Ciudadano, soy miembro de ese partido, soy naranja, ese es mi color y es donde he levantado la mano en mi instituto”, expresó Rojas Veloquio.

Aunque aclaró que los tiempos electorales todavía no comienzan y que las inscripciones se abrirían después del 4 de diciembre, manifestó su disposición para competir por la candidatura, independientemente del método que determine MC para seleccionar a sus abanderados.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de contender por el Distrito 15 local, correspondiente al municipio de Guadalupe, respondió que estaría dispuesto a aceptar la invitación de su partido.

Rojas Veloquio sostuvo que su interés por llegar al Congreso de Nuevo León responde a la oportunidad de convertirse en un enlace entre la ciudadanía, el Gobierno estatal y el Poder Legislativo, particularmente para representar a los trabajadores y las familias de Nuevo León.

“Me gustaría representarles a todas ellas para hacer el puente que te digo: comunidad, Estado y Congreso”, señaló.

El secretario reconoció que nunca ha ocupado un cargo de elección popular, aunque dijo conocer el trabajo legislativo por su experiencia como asesor de diputados federales y locales cuando se desempeñaba en el sector privado, donde participaba en la revisión de leyes relacionadas con el sector económico y laboral.

Además, aseguró que actualmente existan intereses partidistas en el Congreso que, a su juicio, se encuentran alejados de las necesidades de la ciudadanía.

“Hay ahorita intereses particulares de grupos políticos que no tienen nada que ver con la ciudadanía, que no tienen ningún otro interés más que el propio partidista”, afirmó.

Dijo que, de llegar a una curul, buscaría impulsar una mayor representación ciudadana y atender las necesidades de las comunidades.

“Quiero ir y lo tengo que decir, tengo que poner orden, es una de las grandes cosas a las que quiero ir, a poner orden por primera vez y decir las cosas tienen que ser así en favor de los ciudadanos”, manifestó.

“Feliz de poder seguir contribuyendo en favor de la comunidad, de los guadalupenses, de la gente que trabaja todos los días, de las mujeres que se levantan a las cuatro de la mañana para hacer el lonche, en muchos de los casos, y si no hacer el lonche, más irse a trabajar y regresar otra vez a ser jefe de familia en muchos de los casos, bueno, pues me gustaría representarles a todas ellas para hacer el puente que te digo, comunidad, estado y congreso”

No obstante, aseguró que sus aspiraciones políticas no modificarán su desempeño como secretario del Trabajo estatal y que continuará al frente de sus responsabilidades mientras se desarrollan los tiempos partidistas y electorales.

“Yo sigo trabajando en lo mismo, yo sigo como secretario del Trabajo y no le bajo ni un solo segundo a la intensidad”, puntualizó.