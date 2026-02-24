Letras áureas en el Congreso en honor al Gral. Mariano Escobedo

La solicitud del homenaje fue hecha por el alcalde Andrés Mijes, en diciembre de 2025, en el marco del bicentenario del natalicio del militar

El Congreso del Estado aprobó honrar al General Mariano Escobedo mediante la colocación de letras áureas con su nombre dentro del recinto de sesiones.

Homenaje surge en el marco del bicentenario de su natalicio

La solicitud del homenaje fue hecha por el presidente municipal de Escobedo, Andrés Mijes, en diciembre de 2025, en el marco del bicentenario del natalicio del militar, por quien lleva el nombre el municipio.

“Nacido aquí en Nuevo León, en el municipio de Galeana, fue gobernador de San Luis Potosí y también de Nuevo León, además, presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar y ministro de Guerra y Marina.

“Para las y los escobedenses es su legado, defender la soberanía de nuestro país representa un gran orgullo, ya que permea en nuestros días y representa un símbolo del humanismo mexicano que impulsa la 4T norteña encabezada por el alcalde Andrés Mijes. Además, la trayectoria del general Escobedo representa los valores de trabajo hacia el pueblo, tendiendo un crecimiento con justicia y se dé además con orden y cohesión social”, dijo la diputada de Morena, Anylú Bendición que representa el municipio de Escobedo.

Aprueban por unanimidad inscripción en Muro de Honor

La propuesta fue aprobada por unanimidad en el pleno del Congreso, por lo cual se colocarán las letras áureas con el nombre del General Mariano Escobedo en el Muro de Honor del Recinto Legislativo.