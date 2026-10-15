Lesionan a hombre con arma blanca en la colonia Garza Nieto

Hombre resulta lesionado por arma blanca en la colonia Garza Nieto, en Monterrey; se desconocen las circunstancias de la agresión.

Un hombre de aproximadamente 30 años resultó lesionado con una navaja durante una presunta riña registrada la mañana del miércoles 14 de octubre en la colonia Garza Nieto, en Monterrey.

La agresión ocurrió sobre la avenida Venustiano Carranza, a la altura de la calle Juan B. Ceballos, donde la víctima sufrió una herida en el tórax posterior derecho, en la parte trasera del pecho.

Paramédicos que atendieron al hombre reportaron que la lesión era superficial, de aproximadamente tres centímetros, aunque requería sutura. Debido a ello, se contempló su traslado al Hospital Metropolitano para recibir atención médica.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y policías municipales, así como personal de Operaciones Especiales, para atender el reporte y realizar las labores correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar, el presunto agresor huyó del lugar.

Hasta el momento, no se ha informado sobre alguna detención relacionada con estos hechos.

Las circunstancias que originaron la riña y la identidad de los involucrados no han sido precisadas por las autoridades.