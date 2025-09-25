Lesionan a dos jóvenes tras riña después de partido en Juárez

Uno de los jóvenes recibió un botellazo en la cabeza, mientras que otro sufrió una herida superficial en la espalda provocada con un arma blanca

Dos jóvenes resultaron heridos tras una riña que se desató al término de un partido de fútbol en la colonia Monte Kristal, en el municipio de Juárez.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Bugambilias y Gandía, donde, de acuerdo con testigos, una serie de discusiones entre jugadores y asistentes derivó en una confrontación que escaló hasta la violencia.

Según la versión de los presentes, el enfrentamiento estuvo relacionado con pandillas de la zona que coincidieron en la cancha del Centro Comunitario Monte Kristal.

En medio de la riña, uno de los jóvenes recibió un botellazo en la cabeza, mientras que otro sufrió una herida superficial en la espalda provocada con un arma blanca.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención a los lesionados. Uno de ellos fue trasladado a un hospital para su valoración, mientras que el otro fue atendido en el sitio.

Autoridades locales realizaron un despliegue en la zona tras el reporte de la riña, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas relacionadas con la agresión