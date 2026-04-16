Lesionan a balazos a menor en Apodaca; hay dos detenidos

El ataque ocurrió a las dos de la madrugada del miércoles en el cruce de las calles San Diego y San Agustín en la colonia San Ignacio

Luego de ser perseguido, un menor de edad fue lesionado a balazos en calles de la colonia San Ignacio en Apodaca.

El ataque ocurrió a las dos de la madrugada del miércoles en el cruce de las calles San Diego y San Agustín.

Trascendió que el menor fue sorprendido cuando caminaba por la calle de San Carlos.

Según las primeras investigaciones, la víctima fue alcanzada por disparos de arma de fuego.

Tras el reporte de detonaciones, al lugar llegaron elementos de la Policía de Guadalupe y socorristas.

El menor presentaba impactos de bala en las piernas y fue trasladado a un hospital en el centro de la ciudad.

Hasta el momento, la Policía Ministerial investiga el móvil del ataque y las actividades del menor lesionado.

Durante el despliegue de efectivos en la zona de la colonia San Ignacio, se logró la captura de dos menores de edad presuntamente relacionados con el ataque.

Ambos fueron interceptados por patrullas municipales; sin embargo, están siendo investigados por el Ministerio Público.

En la escena del ataque, personal de Servicios Periciales localizó tres casquillos de bala calibre 9 milímetros.

Además, manchas de sangre sobre el pavimento y pedazos de block.

Durante las pesquisas, la zona fue acordonada y aunque los indicios estaban a 10 metros de la banqueta, uniformados no permitieron el paso de estudiantes hacia las escuelas cercanas.