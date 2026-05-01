Lesionan a balazos a hombre en el centro de Monterrey

A la llegada de los socorristas de la Cruz Roja y de Protección Civil de Monterrey, se estableció que la víctima presentaba una herida de bala en el hombro

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En plano centro de la ciudad, un hombre resultó lesionado al ser atacado a balazos sobre la baqueta de la calle Geronimo Treviño.

La agresión ocurrió cerca de las 05:30 horas sobre la acera del lado sur de la calle Treviño entre Ignacio Zaragoza y Zuazua.

Las detonaciones movilizaron a elementos del grupo de operaciones especiales de la Policía de Monterrey.

Sobre la banqueta está un hombre que se identificó como José González Mata.

A la llegada de los socorristas de la Cruz Roja y de Protección Civil de Monterrey, se estableció que la víctima presentaba una herida de bala en el hombro derecho.

Durante la atención médica, el hombre refería dolor mientras le eran suministrados los primero auxilios.

Mientras que la calle fue cerrada al paso vehicular, paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron de urgencia al hospital de zona número 21 del IMSS.

Durante las investigaciones, los detectives buscaban evidencias en la escena de los hechos.

Asimismo, efectivos de esta ciudad realizaron un fuerte despliegue por varias calles cercanas al ataque.

Minutos después en los límites de las colonias Tijerina y Talleres elementos de esta corporación interceptaron una camioneta en color blanco, pero descartaron cualquier participación en los hechos.

Agentes de la Policía Ministerial investigaban el posible móvil de la agresión y las actividades del lesionado.

Asimismo, frente al lugar de los hechos las autoridades analizaban los videos de cámaras de seguridad.