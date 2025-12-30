Lesionado tras ataque a balazos en la colonia Garza Nieto

El lesionado refirió que fue atacado mientras se encontraba en las afueras del Mercado Campesino y que, en su intento por huir, cayó sobre la vía pública

Un hombre resultó lesionado por impactos de arma de fuego, en el cruce de las calles Martín de Zabala y Venustiano Carranza, en la colonia Garza Nieto, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar fue localizado un hombres, aún no identificado, con dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Una de las lesiones en el costado derecho y otra en la espalda del lado derecho.

El lesionado refirió a las autoridades que fue atacado mientras se encontraba en las afueras del Mercado Campesino y que, en su intento por huir, cayó sobre la vía pública.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Monterrey, así como agentes ministeriales, quienes realizaron las primeras investigaciones.

El hombre fue atendido por personal de emergencia y fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.