Lesiona mujer con arma blanca a su pareja en Montemorelos

Los cuerpos de emergencia acudieron al sitio y trasladaron al hombre a un hospital para su atención médica; la detenida fue puesta a disposición de la Fiscalía.

Un hombre resultó lesionado con arma blanca tras una discusión en un domicilio, presuntamente atacado por su pareja sentimental.

El incidente se registró alrededor de las 04:18 horas de este domingo en la calle Lázaro Garza Ayala, en su cruce con Óscar García González, en la colonia Miguel Hidalgo.

¿Cómo se reportó la agresión?

De acuerdo con datos preliminares, una fuente policiaca señaló que una mujer reportó a un hombre lesionado en la espalda con arma blanca, quien presentaba sangrado y sería la pareja sentimental de su mamá, lo que movilizó a elementos de seguridad al lugar.

Según las primeras declaraciones, el hecho se habría derivado de una discusión entre la pareja.

¿Qué pasó con la persona lesionada?

Los cuerpos de emergencia acudieron al sitio y trasladaron al hombre a un hospital para su atención médica. Fue identificado como Luis Pérez Gómez, de 45 años de edad.

La policía detuvo a la mujer, quien fue puesta a disposición de la Fiscalía para las investigaciones correspondientes.