Lesiona a mujer con pistola de postas tras reclamarle deuda

El presunto agresor llegó hasta el domicilio de la víctima, en la colonia Rubén Jaramillo, en Monterrey, a la cual le reclamó una deuda que no existe

Luego de reclamarle una deuda de dinero, el nieto de la anterior propietaria de una casa, lesionó de un postazo a la actual dueña del domicilio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve de la mañana del viernes en la calle Pedro Vélez y Venustiano Carranza, en la colonia Rubén Jaramillo.

La agresión provocó la movilización de efectivos de la Policía de Monterrey y socorristas de la Cruz Roja.

Se estableció que la lesionada adquirió hace ocho años la casa donde ocurrió la agresión.

Sin embargo la mañana del viernes, uno de los nietos de la antigua propietaria llegó a la vivienda.

Presuntamente le reclamó una deuda que no existe a la víctima y tras discutir por varios segundos, el sujeto sacó una pistola de postas.

En cuestión de segundos accionó el arma y lesionó en el brazo a la mujer.

Tras la agresión, huyó corriendo hacia el interior de la colonia Rubén Jaramillo y a pesar de la movilización no se logró dar con el paradero del presunto responsable.

Los socorristas que atendieron a la víctima indicaron que la lesión no ponía en riesgo la vida por lo que no fue trasladada a un hospital.

La calle Pedro Vélez fue cerrada por algunos minutos ante la incertidumbre de los vecinos.