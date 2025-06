Les roban 300 pares de tenis; captan al 'ladrón de los guantes'

Arely Rivera nunca había sentido tanta impotencia como ahora, tras el atraco sufrido en la colonia Camino Real, en Guadalupe.

"Fuimos víctimas de un robo por parte de un sujeto que ya roba aquí en la zona, lleva más de 30 robos, mínimo. El sujeto nos abre el camión y nos roba más de 300 pares de tenis, playeras y gorras que ascienden aproximadamente a más de 300 mil pesos en mercancía", denunció.

Los 300 pares de tenis eran nuevos y de marca.

El robo fue la madrugada del pasado viernes, cuando el sujeto forzó la puerta del vehículo de carga estacionado en el número 3208 de la calle Lisino.

El sujeto acostumbra inhabilitar las videocámaras para no dejar evidencia.

Pero en un video que sí captaron otras cámaras a la redonda se observa el modus operandi: usa guantes, lentes, gorra y cubrebocas.

Cargó cerca de 18 cajas grandes de plástico donde iba la mercancía y fue hasta donde estaba su auto, las vació y las abandonó.

Por el tiempo que se tomó, de unos 40 minutos, podría ser que o no le teme a la policía, o sabía que los elementos no llegarían.

El mismo viernes, los afectados intentaron hacer la predenuncia, pero las autoridades no les hicieron caso, y fue hasta este martes, cuatro días después y ya estando el caso en redes sociales, que la Policía Ministerial y la Policía de Guadalupe acudieron al punto.

"Las autoridades no habían venido, no habían recabado videos, no nos habían pedido nada, datos, nada, hasta el día de hoy”, dijo.

-¿Se refiere a la Policía Ministerial?, se le preguntó.

-Sí, y la Policía de Guadalupe también. No nos habían pedido absolutamente nada, no habían venido, hasta el día de hoy", respondió.

"Probablemente por la presión de las redes", expresó.

Todos los hurtos los comete a las 04:00 horas de la madrugada.

"Se alcanza a ver que tiene como un tatuaje en uno de los brazos, porque trae cubrebocas, gorra, guantes, ahora sí que a eso se dedica el señor", denunció.

Ella exigió a las autoridades cumplir con su obligación.

"No le vamos a dejar el plato servido al caballero para que venga cada vez que se le antoje, y por eso es la presión: vamos a seguir trabajando y no podemos estar con el miedo de si va a regresar o no, por eso es la presión, queremos que lo agarren", afirmó.

"Si nosotros nos quedamos callados, muchas familias salen afectadas porque el señor va a seguir haciendo de las suyas", alertó.

Si sabe quién es el ladrón, denúncielo, pues el siguiente afectado puede ser usted.





