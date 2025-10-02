Les dan más plazo para reforma electoral; harán mesas de trabajo

El plazo para que salga la reforma electoral cambió para junio del 2026 y ahora con más tiempos los diputados analizarán crear mesas de trabajo avanzar

El plazo para que salga la reforma electoral cambió para junio del 2026 y ahora con más tiempos los diputados analizarán crear mesas de trabajo para poder avanzar y sacar una reforma en la que la mayoría esté de acuerdo.

Aunque el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dijo que tenían hasta el 30 de septiembre para reformar electoralmente en temas de paridad, ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indicó que el plazo es hasta 90 días antes de que inicie el año de elecciones.

Por lo cual, con menos presión encima, los diputados indicaron que ahora sí con más propuestas e ideas, buscarán hacer mesas de trabajo para llegar a un consenso en el Congreso.

“Esto nos va a dar tranquilidad para tener el tiempo suficiente, hacer las negociaciones necesarias en un ambiente más tranquilo porque la manifestación que hizo Mario Soto de Morena fue que estuvo arrebatado, pero no fue de parte de nosotros, si no de la autoridad electoral.

“Esperaría que sí pudiera haber mesas de trabajo para que pudieran venir los expertos, autoridades electorales y todos los involucrados ya sea partidos políticos y más”, dijo Carlos de la Fuente, coordinador del PAN.

Por su parte, el coordinador de Morena, Mario Soto apoyó la idea de hacer mesas de trabajo y que próximamente presentarían una propuesta formal en el tema.

“Estamos de acuerdo con las mesas de trabajo, incluso mi compañera Berenice Martínez ya ha propuesto mesas de trabajo y lo haremos para poder dialogar, porque esto tiene que ser algo que le convenga a Nuevo León.

“No puede haber iniciativas o reformas que vayan dirigidas a una persona o para beneficiar o perjudicar a alguien”, agregó Soto.

Este tema de la reforma electoral, a pesar de estar en la agenda mínima de la mayoría de los partidos, parece ser que no se verá hasta el próximo año, ya que los diputados aseguraron que el análisis tomará más tiempo.

Por su parte, Melisa Peña de Movimiento Ciudadano agregó que su bancada analizará el tema para verificar cómo pueden hacer una mejor propuesta.

“Vamos a esperar los tiempos y ya que sea la autoridad será la que nos diga las cosas, ya en su momento lo platicaremos en la bancada si vamos a presentar alguna opción”, agregó Melisa Peña.