Leones en Acción llega a 45 toneladas de basura retiradas del río

Daniel Acosta, secretario de Participación Ciudadana, reconoció el esfuerzo y la constancia de los participantes, quienes dedican sus fines de semana a la labor

El programa de voluntariado Leones en Acción, impulsado por la Secretaría de Participación Ciudadana de Nuevo León, ha logrado un impacto significativo en la limpieza y conservación del río Santa Catarina, pues luego de 17 semanas, los voluntarios han retirado 45.7 toneladas de residuos y 488 llantas, acumulando un total de 12,260 horas de servicio a la comunidad y el medio ambiente.

La décima séptima jornada de limpieza, realizada este fin de semana, contó con la participación de más de 60 voluntarios dedicados, quienes contaron con el apoyo logístico de Fuerza Civil y Protección Civil. En conjunto, las brigadas lograron recolectar más de una tonelada de residuos y 15 llantas únicamente en esta fecha.

A la iniciativa se sumaron activamente personal de Simeprode, Limpia León y la Secretaría de Medio Ambiente, quienes junto a los voluntarios acumularon 155 horas de servicio durante esta última jornada.

Daniel Acosta, secretario de Participación Ciudadana, reconoció el esfuerzo y la constancia de los participantes, quienes dedican sus fines de semana en mejorar el entorno urbano sin recibir nada a cambio.

"Gracias a todos los que levantan la mano y deciden sumarse al cambio, estoy seguro que estamos sembrando una semilla que dejará un gran legado", señaló Acosta.

El secretario reafirmó el compromiso de la dependencia con el proyecto: “Llevamos 17 sábados ininterrumpidos y seguiremos así hasta el último día de la Administración, porque participar también es cuidar lo que nos une: como el Río Santa Catarina”.

Por su parte, Violetta Farías, coordinadora de Leones en Acción, agradeció la masiva participación e hizo un llamado a la ciudadanía a unirse a la causa.