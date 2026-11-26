Una de las particularidades del nombramiento como 'Capellán de Su Santidad' es que permite incorporar distintivos específicos en la vestimenta eclesiástica

El papa León XIV nombró "Capellán de Su Santidad" a Miguel Ángel Flores Villarreal, sacerdote de la Arquidiócesis de Monterrey y quien actualmente se desempeña como oficial de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

El nombramiento representa una distinción pontificia que el Santo Padre concede a determinados sacerdotes, quienes reciben el título honorífico de Capellán de Su Santidad y pueden ser llamados monseñores.

Por su parte, la Arquidiócesis de Monterrey se pronunció ante el nombramiento, ofreciendo sus felicitaciones al sacerdote.

"Damos gracias a Dios por el nombramiento de Mons. Miguel Ángel Flores Villarreal como capellán de su Santidad. Sacerdote de Monterrey al servicio de la Santa Sede en la Secretaría de Estado. ¡Felicidades y oramos por su nueva misión!"

Flores Villarreal forma parte de los sacerdotes de la Iglesia de Monterrey que desempeñan su ministerio en distintos ámbitos de la Iglesia universal.

Actualmente, realiza su servicio desde la Santa Sede, en el ámbito de la labor diplomática y administrativa del Vaticano.

¿Quién es Miguel Ángel Flores Villarreal?

El monseñor Miguel Ángel Flores Villarreal fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 2011.

A lo largo de su ministerio ha desempeñado distintas responsabilidades pastorales y formativas en la Arquidiócesis de Monterrey, entre ellas:

Vicario parroquial en Nuestra Señora de la Luz, en el centro de Monterrey.

Vicario parroquial en San Pedro Apóstol, en el municipio de Allende.

Formador en el Seminario de Monterrey.

Vicario parroquial en San Juan Bosco.

Su nombramiento representa una distinción para la Arquidiócesis de Monterrey, que cuenta con uno de sus sacerdotes al servicio de la Santa Sede.

¿Cuáles son las características de un 'Capellán de su Santidad'?

Una de las particularidades del nombramiento como "Capellán de Su Santidad" es que permite incorporar distintivos específicos en la vestimenta eclesiástica.

De acuerdo con las disposiciones del ceremonial de la Iglesia, quienes reciben este título pueden utilizar una sotana negra con botonadura, ojales y ribetes de color morado, acompañada de un fajín de seda del mismo tono.

Durante las celebraciones litúrgicas, cuando utilizan el hábito coral, también pueden llevar una sobrepelliz blanca sobre la sotana distintiva.

Estos elementos permiten identificar su condición de monseñor. Sin embargo, el nombramiento no confiere la dignidad episcopal, por lo que no corresponde a las vestiduras propias de un obispo.