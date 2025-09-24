Legado de Mauricio Fernández: política, poder y negocios

Quien fuese alcalde de San Pedro en cuatro ocasiones es considerado como uno de los fundadores del Partido Acción Nacional en el estado

Mauricio Fernández Garza fue un empresario y político mexicano perteneciente al Partido Acción Nacional, debido a que es considerado como uno de los fundadores del movimiento en el Estado.

Se graduó en 1970 de la carrera de administración industrial de la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Mientras que en la Universidad Autonómona de Nuevo León consumó sus estudios de posgrado en Economía y obtuvo su maestría en Admnistración en el Tecnológico de Monterrey en 1974.

Fue a los 20 años de edad, cuando Mauricio decidió casarse con Norma Zambrano y juntos tuvieron siete hijos de nombre Vanesa, Stefan, Alana, António, Martel (2006), Milarca y Maximiliano.

Durante su carrera política ocupó diversos cargos, en los que se destaca su ocupación como alcalde del municipio de San Pedro Garza García y en cuatro ocasiones. (1981-1991), (2009-2012), (2015-2018) y (2024-actualmente).

Además, fue senador de la República entre 1994 y 2000, donde presidió la Comisión de Cultura y participó en otras comisiones senatoriales. También fue candidato a gobernador de Nuevo León en 2003.

Sin embargo, Mauricio Fernández no pasó la vida sin diversos obstáculos o momentos difíciles.

En 2006, la vida del empresario cambió cuando su hijo perdió la vida el 15 de septiembre cuando tripulaba una avioneta junto con sus amigos con dirección a Acapulco. Se dirigían hacia el estado de Guerrero para celebrar el grito de independencia cuando sufrieron un accidente.

Tan solo un año más tarde, su hija Milarca estuvo a punto de ser privada de la libertad. De acuerdo con la joven, una camioneta negra se le atravesó en el camino, pero ella logró maniobrar para evitarlos y así, poder escapar.

También se desarrolló como empresario en empresas importantes como BBVA Bancomer, Alpek y Grupo Industrial Alfa.

Fue admirado por muchos por su estilo directo, pero también criticado por otros por su fuerte personalidad y la toma de algunas decisiones polémicas.

La primera vez que su salud se vio afectada fue cuando se le diagnóstico cáncer al competir en las elecciones contra el excalde Miguel Treviño; luego se le encontró por segunda ocasión en las elecciones del 2024.

No obstante, el alcalde pidió licencia de su cargo para atender su salud. Padecía mesotelioma, un tipo de cáncer pulmonar que reapareció en enero de 2025 por tercera ocasión.

Este 23 de septiembre, el líder regiomontano perdió la vida a los 75 años de edad.