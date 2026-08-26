Lecho del río San Catarina se incendia frente al Parque España

Los cuerpos de auxilio ingresaron al área del río y comenzaron con los trabajos para combatir el fuego, logrando controlar las llamas

Una movilización de cuerpos de emergencia se registró luego de que un incendio se reportara en el lecho del río Santa Catarina, a la altura de la avenida Morones Prieto y frente al Parque España en el municipio de Monterrey.

El humo y las llamas fueron observados por automovilistas que circulaban por esta concurrida vialidad, quienes dieron aviso a las autoridades. Minutos después arribaron elementos de Bomberos Nuevo León, Protección Civil de Nuevo León y Monterrey para atender la emergencia.

Los cuerpos de auxilio ingresaron al área del río y comenzaron con los trabajos para combatir el fuego, logrando controlar las llamas después de varios minutos de maniobras.

Una vez sofocado el incendio, los elementos realizaron labores de enfriamiento y revisión en el terreno con el objetivo de eliminar cualquier punto que pudiera provocar que el fuego se reavivara.

Debido a la movilización de las unidades de emergencia, elementos de Tránsito de Monterrey apoyaron en la zona para agilizar la circulación sobre Morones Prieto y evitar mayores afectaciones a los automovilistas.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas y las autoridades continúan con las labores correspondientes en el sitio.