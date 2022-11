Le roban su laptop con la tesis y ruega que se la devuelvan

This browser does not support the video element.

Una mujer de Monterrey, Nuevo León, se hizo viral, tras compartir en su cuenta de Facebook un video donde le ruega a los delincuentes para que le regresen la laptop que le robaron de su camioneta, pues en ella se encuentran almacenadas su tesis del doctorado y otros importantes archivos de su vida profesional y personal.



El robo se registró alrededor de las 7:15 horas del pasado jueves 24 de noviembre, cuando Sandra Pompa, la víctima, se bajó a comprar en una tienda de conveniencia ubicada entre las calles Camino de Los Álamos y Paseo de Las Fuentes, sobre avenida Eugenio Garza Sada, en la colonia Cortijo del Río, al sur de la ciudad.



'Hoy en la mañana, a las 7:15, jueves 24 de noviembre en el Seven de Cortijo del Río, me abrieron mi camioneta y me sacaron mi computadora, es una Toshiba blanca, es una computadora vieja... yo quiero pedir si te la encuentras, o alguien te la ofrece, o si tu tuviste necesidad de sacarla de mi auto, te pido desde el fondo de mi corazón que me la devuelvas, no te denuncio, te doy recompensa, te pago el aparato, o si te la dan, te la ofrecen, te doy la recompensa en lo que te la vendan', expresó la afectada entre lágrimas y con la voz temblorosa.

'Soy mamá soltera, trabajo todo el día para poder mantener a mis hijos, entiendo si tienes necesidad, lo comprendo, no te juzgo, solo te pido por favor si me puedes entregar el aparato, yo te ofrezco una recompensa', rogó la mujer.

Sandra, quien también compartió fotos del negocio al que arribaron elementos de Fuerza Civil, destacó para ella lo importante no es la laptop, sino los documentos que son importantes para su carrera, como su tesis doctoral y una conferencia que necesita entregar en los próximos días.La mujer pidió a la persona que tenga en su poder el aparato o el que se la llegue a encontrar, que se la devuelvan, pues señala que la información que tiene dentro es muy importante para ella, quien dijo ser una madre de soltera que trabaja todo el día para mantener a sus hijos.Por último, Sandra Pompa dio una breve descripción de la laptop para que si se las llegan a ofrecer o la ven en algún grupo de venta de Facebook la puedan identificar.

En otra publicación realizada ese mismo día, la mujer dio gracias a Dios porque no le pasó nada a ella ni quienes la acompañaban cuando ocurrió el robo, porque recuerda que sucedieron varias cosas que les impidieron salir más rápido de la tienda de conveniencia.





'A ti que abriste mi camioneta te digo. No sé las necesidades que tengas. Te perdono y me perdono por mi descuido. Sólo te quiero decir que el poco dinero que te van a dar por una computadora, que ya ni prende si no está conectada, no es equivalente a todas las horas de trabajo y sacrificio que vas a tirar a la basura... No sólo te llevas mi trabajo, te llevas mis sueños en letras, las fotos de mis hijos, su nacimiento, sus cumpleaños, el diario de sus sueños. Todavía tengo fe que recapacites que sepas que yo te doy el dinero que ibas a obtener. Que te toques el corazón y me devuelvas mis documentos', reiteró.