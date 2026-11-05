Le roban moto y ejecutan a hombre frente a kínder en Juárez

Un hombre fue asesinado a balazos frente a un preescolar en Juárez, presuntamente tras ser despojado de su motocicleta por sujetos armados.

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Un hombre fue asesinado a balazos frente a un plantel de educación preescolar, luego de que presuntamente fuera despojado de su motocicleta por sujetos armados, en el municipio de Juárez.

El ataque fue reportado alrededor de las 00:10 horas, en el cruce de las calles Hacienda Santa Bárbara y Hacienda Santa María, en la colonia Hacienda Santa Lucía, frente al jardín de niños 30 de Abril.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba en el sitio cuando presuntamente fue interceptada por hombres que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes la habrían despojado de su vehículo y posteriormente accionado sus armas de fuego en repetidas ocasiones en su contra.

Tras escucharse las detonaciones, vecinos del sector solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio y de seguridad, por lo que elementos de la Policía de Juárez se movilizaron hasta el lugar para atender el reporte y resguardar el área.

Minutos después arribaron paramédicos, quienes brindaron la atención prehospitalaria al hombre; sin embargo, tras revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las heridas de bala que presentaba.

Posteriormente, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al sitio para iniciar las investigaciones, mientras que agentes ministeriales recabaron información sobre lo sucedido y personal de Servicios Periciales realizó la recolección de indicios balísticos y otras evidencias.

El cuerpo de la víctima quedó frente al plantel educativo, mientras las autoridades investigan el móvil del crimen y buscan establecer si el homicidio está relacionado con el presunto robo de la motocicleta.