Le roban 12 mil pesos; culpa a franeleros en el Centro

Una mujer denunció el robo de efectivo y mercancía que tenía en su auto luego de dejarlo en una zona donde operan varios franeleros

Una comerciante que acudió al centro de Monterrey fue víctima de un robo: le abrieron su carro y le robaron 12 mil pesos, la mitad era en efectivo producto de una tanda y la otra mitad en mercancía.

Esto ocurrió el lunes al filo de las 15:00 horas, en la calle M. M. del Llano, entre Juárez y Colegio Civil, afuera de la secundaria Simón de la Garza Melo y enfrente de otras instalaciones de la SEP.

La denunciante indicó que al estacionar su auto uno de los franeleros se le acercó y le dijo que si le cuidaba el auto, en esa zona donde hay parquímetros del municipio de Monterrey.

Tres sujetos de aspecto de pandilleros, cada uno con un trapo sucio, y una mujer se dedican a interceptar a quienes se estacionan para ofrecerles cuidarles sus autos.

Los sujetos tienen invadida parte de una banqueta de enfrente, donde instalaron una improvisada covacha hecha a base de palos y trapos donde descansan.

Pese a que está prohibido invadir vía pública, ellos se apoderaron de ese tramo de la banqueta.

La covacha está afuera de instalaciones de oficinas de Educación Inclusiva.

Al regresar, cerca de media hora más tarde, la mujer se topó con que la puerta del auto había sido forzada y en sus puertas tenía varios golpes y tallones.

La sorpresa mayor fue que le robaron del interior diversa mercancía que ya había surtido, como cubrecamas y mantelería, además de uniformes, todo con valor de unos 6 mil pesos, y al buscar en la guantera ya no estaban 6 mil pesos que había dejado, producto de una tanda.

Preguntó a los franeleros y le dijeron que no sabían nada.

Ella los acusó de ser los culpables del atraco.

Varias unidades de la Policía Regia llegaron para investigar.