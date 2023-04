Le piden verificar su auto: alega está en buenas condiciones

Ciudadana manifestó su molestia por un correo electrónico en el que le solicitaban verificar su coche, aunque asegura está en buenas condiciones

Por: Javier Torres

Abril 07, 2023, 10:54

Después de que la Secretaría de Medio Ambiente junto con el Instituto de Control Vehicular emitieron un comunicado sobre los certificados emitidos vía correo electrónico a los automovilistas, Juanita Méndez, propietaria de un vehículo, señala que esta acción es injusta.

Ella alega que su vehículo está en óptimas condiciones.

“Estoy sorprendida porque me llegó un correo invitándome a que verifique mi vehículo, y lo que más me sorprende es que no han avisado a través de la televisión. Dice que obtuvo un resultado no aprobatorio”, comentó.

Considera el envío de este correo como arbitrario.

“Se me hace que esto es de una manera muy autoritario una información de esta forma, porque dice: ‘verifique su vehículo ya’, entonces en dónde ellos le hicieron la verificación”, cuestionó.

Ante esta situación, Juanita le realizará nuevamente una prueba a su vehículo luego de recibir un correo para evitar sanciones en un futuro.