Le piden foto de su cuerpo a doctora regia para contratarla

Una doctora en busca de trabajo denunció a una empresa que le solicitó una fotografía de cuerpo completo en el proceso de reclutamiento

Por: Patricia Agüero

Mayo 14, 2023, 14:00

Una mujer que está en busca de trabajo como médica general en Monterrey, Nuevo León, se topó con una extraña situación en una de las etapas de la entrevista laboral cuando le pidieron una fotografía de su cuerpo completo para 'contratarla'.

La mujer que se identifica como Rocío denunció públicamente a la empresa Innovamed, un centro médico especializado en Salud Ocupacional, después de que consideró inapropiado que le solicitaran una fotografía de cuerpo completo.

Roció señaló que previamente había mantenido una entrevista con personal de la empresa por videollamada, y por WhatsApp envió información como su Cédula Profesional, sin embargo, para continuar con el proceso de reclutamiento, le solicitaron una fotografía de cuerpo completo.

Aunque Rocío les mandó una fotografía formal, la persona que llevaba a cabo la entrevista le pidió otra foto, pues aseguró era requisito que pedía la empresa para poder ser contratada.

La mujer respondió que no le gustaban las fotos y por esa razón casi no se tomaba: 'No pues ni modo, no me tomes en cuenta entonces', dijo Rocío.

Y aunque le aseguraron a Rocío que si la iban a considerar con la única foto les mandó al WhatsApp, esta decidió exhibirlos en redes sociales.

Los usuarios que reaccionaron a la publicación mostraron su apoyo a la joven doctora, un usuario hizo un llamado a denunciar las malas prácticas en el proceso de reclutamiento y selección. Así como reportar si les piden una fotografía con la excusa de 'ir conociéndote'.

Rocío también descartó que la solicitud de fotografía se tratara por un tema de discriminación por parte de la empresa al buscar a personal con ciertas características físicas, ya que aseguró le informaron que se trataba de un 'viejo mañoso'