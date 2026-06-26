Le hallan 86 dosis de cocaina para distribuir en Monterrey

Las autoridades presumen que el inculpado es uno de los distribuidores de droga que operaba en esa colonia y otras cercanas al poniente de Monterrey.

A bordo de una motocicleta, un presunto distribuidor de droga fue detenido tras una persecución al poniente de la ciudad.

La detención de quien fue identificado como Francisco Israel, de 42 años de edad ocurrió la noche del miércoles.

El inculpado viajaba a bordo de una motocicleta sobre la avenida Ruiz Cortines.

Al ser interceptado por elementos de la Policía de Monterrey, el inculpado emprendió la huida a exceso de velocidad.

Sin embargo fue alcanzado a la altura de la calle Día del Trabajo en la colonia Valle de Infonavit.

Al ser capturado, los oficiales le encontraron 86 dosis de cocaina en piedra distribuidas en diferente bolsas.

Las autoridades presumen que el inculpado es uno de los distribuidores de droga que operaba en esa colonia y otras cercanas al poniente de Monterrey.

El inculpado fue trasladado a las instalaciones de la policía municipal y entregado al Ministerio Público.