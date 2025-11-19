Le gana el peso a camioneta y termina en el río Santa Catarina

Elementos de tránsito de Guadalupe acudieron al sitio para realizar las labores correspondientes y determinar las responsabilidades

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una aparatosa volcadura se registró sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la calle Guerrero, en la zona centro del municipio de Guadalupe.

En el percance participaron dos jóvenes que viajaban a bordo de una unidad de carga y resultaron ilesos.

El vehículo cayó hasta el lecho del río Santa Catarina después de que, según relató el conductor, de aproximadamente 26 años, el peso de la carga lo venció al tomar una curva.

Esto provocó que la unidad se impactara contra las barras de contención, la unidad saliera proyectada y terminara volcándose.

Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil del estado, quienes valoraron a las dos personas y descartaron lesiones de gravedad.

Elementos de tránsito de Guadalupe acudieron al sitio para realizar las labores correspondientes y determinar las responsabilidades del accidente.