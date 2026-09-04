Le ejecutan orden de aprehensión por matar a un hombre en García

El investigado presuntamente atacó a la víctima tras discutir por una bicicleta en la colonia Héroes de Capellanía, en García.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Enrique "N", de 42 años de edad, por el delito de homicidio calificado y se le notificó en un centro de reinserción social estatal, donde está a disposición de un juez de control y de juicio oral penal de Nuevo León.

El pasado 4 de agosto, el sujeto presuntamente asesinó a un hombre identificado como Inocencio, de 33 años de edad, quien iba caminando con su novia en calles de la colonia Héroes de Capellanía, sector Bosques, en el municipio de García.

Tras un reclamo hecho al hoy occiso por robo de una bicicleta, Inocencio lo negó.

Enrique "N" sacó un arma de fuego y la accionó; de esa forma, Inocencio perdió la vida.