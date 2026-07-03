Le ejecutan orden de aprehensión, por asesinato

Estpa acusado de una agresión con arma de fuego que resultó en la muerte violenta de un hombre adulto identificado como Juan Alfonso de 26 años de edad en 2023.

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios, ejercieron acción penal mediante orden de aprehensión emitida en contra de Gustavo "N”, de 21 años de edad, por homicidio calificado.

La notificación se le hizo al interior de un centro de Reinserción Social de Nuevo León.

El sujeto ya estaba internado en el mismo reclusorio, a disposición de un juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado.

El Agente del Ministerio Público especializado en Homicidios, con apoyo de detectives de la AEI, documentó la presunta participación y responsabilidad de Gustavo "N" por una agresión con arma de fuego que resultó en la muerte violenta de un hombre adulto identificado como Juan Alfonso de 26 años de edad, ocurrida el 17 de agosto de 2023.

El crimen ocurrió en la calle Álamo en su cruce con la Vía a Tampico, en la colonia Reforma en Monterrey.

En ese sitio, Debanhy "N", ya sentenciada, citó a la víctima, por lo que al llegar el sujeto con un amigo, a bordo de un vehículo SUV Cadillac CRX, contactan por teléfono celular a la mujer, ella se aproxima al vehículo acompañada por varios masculinos, entre ellos Gustavo "N" y Justin "N", ya sentenciado, portando armas de fuego.

Al corroborar la mujer la identidad de la persona, los hombres disparan sus armas impactando los proyectiles a la víctima, que fallece en el lugar, en tanto que su acompañante acelera la camioneta para intentar evadir el ataque, impactando metros más adelante con un vehículo estacionado.

Los referidos , Justin "N" y Debanhy "N", fueron detenidos por detectives de la AEI, procesados y llevados a juicio por la Fiscalía Especializada en Homicidios, recibiendo en marzo de 2026 una sentencia condenatoria de 25 años de prisión por su comprobada participación y responsabilidad en los mismos hechos criminales ahora imputados a Gustavo "N".

Luego, Gustavo "N" fue detenido en marzo de 2026 por detectives de la AEI mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en su contra por su presunta participación y responsabilidad en un homicidio y lesiones por ama de fuego de hechos en fecha enero de 2024 en calles de la colonia Reforma, en Monterrey, siendo las víctimas dos hombres que tripulaban un vehículo tipo taxi.