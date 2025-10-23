Le descubren mensajes de otra mujer y ahorca a su pareja

La víctima dijo que revisó el celular, descubriendo que eran de otra mujer, por lo que le reclamó, situación que a él le molestó y le dio una cachetada

Por presuntamente agredir a su pareja e intentar ahorcarla, ya que ella le descubrió en su celular mensajes de otra mujer, un joven fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey, en la colonia Indeco Naranjo.

La captura de Oscar Eduardo Jair L., de 26 años de edad, se registró a las 12:40 horas, en Andador Pinos Oriente y Colorines, en la mencionada zona.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando personal personal del C4 les reportó un caso de violencia familiar en un domicilio.

Al llegar se entrevistan con la víctima, de 26 años de edad, quien les señala a su pareja, con quien tiene un año y medio viviendo en unión libre, como la persona que le dio una cachetada y la quiso ahorcar.

Mencionó que estaba en su domicilio cuando llegó el presunto, a quien le comenzaron a entrar mensajes en su teléfono celular.

Dijo que revisó el celular, descubriendo que eran de otra mujer, por lo que le reclamó, situación que a él le molestó y le dio una cachetada, además de apretarle el cuello con ambas manos.

La afectada pudo quitárselo de encima, por lo que al salir pidió ayuda vía telefónica y en pocos minutos arribaron los policías, quienes detuvieron al agresor.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.