Le dan 28 años de cárcel por asesinato en Fomerrey 35

El agresor purgará su condena en un centro penitenciario estatal tras ser hallado culpable del homicidio de Samuel Contreras.

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León logró una sentencia condenatoria de 28 años y 3 días de prisión para Jonathan Alejandro "N", acusado de haber matado a un hombre en el año 2019 en la colonia Fomerrey 35, en Monterrey.

La víctima se llamó Samuel Contreras.

El castigo para Jonathan Alejandro "N", por el delito de homicidio calificado, se estableció en la audiencia de juicio oral penal.

El 09 de marzo de 2019, entre las 16:30 y las 17:30 horas, la víctima convivía con otros dos hombres en el exterior de un domicilio, cuando Jonathan Alejandro “N” arribó con dos personas.

El sentenciado y sus acompañantes, quienes portaban armas de fuego, dispararon contra las personas y huyeron en un vehículo.

La víctima falleció, y otro de los afectados resultó con heridas que pusieron en peligro su vida y tardaron más de 15 días en sanar.

El juez le dio la razón a la Fiscalía Especializada en Homicidios, que presentó pruebas.

El sujeto está internado en un centro de reinserción social estatal.