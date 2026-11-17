La colisión dejó daños considerables en el automóvil, mientras que su conductor resultó con diversos golpes por lo cual se le brindó atención en el sitio

Un conductor terminó lesionado y su vehículo con importantes daños materiales, luego de que presuntamente otro automovilista le cerrara el paso cuando circulaba por una avenida del municipio de Escobedo, lo que habría provocado que perdiera el control y se estrellara contra un poste.

El accidente vial se registró sobre la avenida Raúl Salinas, en la circulación de norte a sur, después del cruce con la vía a Torreón, frente a una tienda, en la colonia Los Girasoles.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor avanzaba por dicha arteria cuando presuntamente otro vehículo se atravesó en su camino, obligándolo a realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión.

Sin embargo, al intentar esquivar al otro automovilista, habría perdido el control del volante y terminó proyectándose contra un poste ubicado sobre la banqueta, donde finalmente quedó detenido tras el fuerte impacto.

La colisión dejó daños considerables en el automóvil, mientras que su conductor resultó con diversos golpes, por lo que fue necesaria la movilización de elementos de auxilio para brindarle atención médica en el sitio.

Elementos de Proxpol arribaron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y coordinar las labores correspondientes, en tanto se esperaba la atención de una ambulancia para valorar al lesionado y determinar si requería traslado a un hospital.

El accidente también provocó complicaciones para los automovilistas que circulaban por la avenida Raúl Salinas, debido a que uno de los carriles quedó obstruido por el vehículo siniestrado, permitiéndose el paso únicamente por un carril.

Las autoridades realizaron las labores correspondientes en la zona, por lo que se exhortó a los conductores a reducir la velocidad y atender las indicaciones viales para evitar otro percance.