Le caen a maderera en Pesquería y la clausuran

La división ambiental del estado clausuró una recicladora de madera y dos pozos de agua por violar diversas normatividades en el municipio de Pesquería

Los inspectores llegaron hasta ese sitio ubicado en el municipio de Pesquería donde además hallaron dos pozo de agua que era explotado sin permiso.

Por eso se suspendieron totalmente las actividades de manera temporal, se clausuró el pozo y se aseguró maquinaria.

“Como parte de las labores permanentes que realiza la Nueva División Ambiental con la finalidad de proteger el medio ambiente, se llevó a cabo una visita de inspección a una empresa ubicada en el municipio de Pesquería, dedicada al acopio de pedacería de madera para transformación y venta de aglomerado.

“Derivado del recorrido efectuado, se constataron diversas irregularidades y graves afectaciones ambientales, pues, en el predio se encontraban montículos de madera dispersos sobre suelo natural y a cielo abierto, en un área aproximada de 75,000 metros cuadrados, generando un foco de riesgo y claras afectaciones al suelo”, dijo el Medio Ambiente estatal en un comunicado.

Según el estado, la empresa operaba bajo la clandestinidad pues carecía de permisos como la autorización en materia de Impacto Ambiental (MIA), Registro como Generador de Residuos de Manejo Especial, Autorización para Acopio de Residuos de Manejo Especial, Autorización para Reciclaje de Residuos de Manejo Especial, y el título de concesión para la extracción de agua subterránea.

“Ante la gravedad de los hallazgos, la autoridad ambiental determinó imponer las medidas de seguridad consistentes en suspensión Temporal Total de Actividades; suspensión Temporal Total de 02 pozos de agua; aseguramiento de Maquinaria utilizada en el sitio, consistente en: 01 máquina trituradora, 01 máquina con cargador frontal y 01 vehículo con remolque de carga.

“La Nueva División Ambiental continuará realizando acciones firmes y coordinadas en toda la entidad, con el objetivo de proteger los recursos naturales, prevenir hechos que atenten contra el medio ambiente y garantizar el cumplimiento de la ley ambiental en todo Nuevo León”, dijo el estado.