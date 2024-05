Le amputan manos, pero no deseo de salir adelante

Hace casi cuatro años, una descarga de 13 mil voltios marcó la vida de Juan Bosco Robles Alcalá.

La persona que lo contrató para colgar publicidad en las alturas no le tenía Seguro Social y se desentendió del accidente.



Cuando despertó del coma, no lo podía creer.

"Me dí cuenta que había perdido mis dos manos. Yo le decía a los doctores que si había una inyección que me la pusieran, porque yo no quería vivir", recordó.

Encima, a este vecino de 33 años de edad que vive en la colonia Benito Juárez del municipio de Guadalupe, su mujer lo abandonó, dejándole a sus dos hijos.

Un día, él recibió un aviso celestial.

"Un día andaba yo en un supermercado con mis hijos y un señor todo de blanco, ese señor no se dónde salió, solamente me tocó la espalda y me dijo que me quería ayudar, y en ese entonces me dio 2 mil pesos, cuando nosotros volteamos el señor ya no estaba, mandé a mi hijo corriendo que lo buscara para darle las gracias a ver quién era pero nunca lo halló", relató.

Sacó sus conclusiones.

"Te das cuenta que Dios sí existe", aseguró.

La ayuda de su mamá y el modesto apoyo gubernamental no alcanzan.

Además tiene problemas para caminar, como secuela de todo el proceso que pasó.

Por eso, él creó contenido en redes sociales donde, con humor, se hace llamar "el sinma oficial", en alusión a que está "sinma…nos".

Pero monetizar es complicado.

Y necesita 98 mil pesos para comprar unas prótesis de gancho, de uso rudo.

"Con ésas puedo trabajar, puedo manejar, puedo usar la computadora", explicó.

Invitó a los televidentes a acudir, este domingo 12 de mayo a las 6 de la tarde, a un festival a beneficio suyo que unos payasos harán en el Teatro Municipal de Escobedo.

"Es cooperación voluntaria, y se los agradecería de todo corazón que acudieran", dijo.

Su teléfono es el 81 18 90 92 97.

"El sinma" necesita que usted lo apoye.

Si además desea llevarle ayuda, vive en la calle Olivo 222 en la colonia Benito Juárez, en Guadalupe.





