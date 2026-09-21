Las Sabinitas renace tras 50 años como tiradero en Guadalupe

Autoridades resaltaron que el Gobierno Estatal intercede por el rescate integral del espacio, para evitar que se convierta de nueva cuenta en un tiradero

Como parte de las acciones implementadas por la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, el predio "Las Sabinitas" contará con una nueva imagen tras la intervención de las autoridades por rescatar este espacio utilizado por años como tiradero clandestino.

La estrategia liderada por el secretario Raúl Lozano Caballero cuenta con avances en distintos puntos de la zona metropolitana, incluido este espacio ubicado a orillas del río Santa Catarina, en Guadalupe.

Ante ello, el gobernador Samuel García destacó las acciones implementadas en este tipo de áreas, mismas que destaca como parte del compromiso que tiene Nuevo León por brindar una ciudad sin contaminación.

“Estoy muy orgulloso de Raúl y su equipo porque esta es una materia que literalmente pasamos de cero a todo esto, o de la nada a todas las acciones que hoy presentamos”, destacó García Sepúlveda.

Por más de 50 años, Las Sabinitas fue utilizado como basurero ilegal y que durante años fue un foco de contaminación para el municipio.

Retiran más de 5,000 toneladas de basura para construir espacio público

En total, se han retirado más de 5,000 toneladas de basura para comenzar a construir un parque con andadores, iluminación y canchas deportivas, con el fin de brindar un espacio para la comunidad libre de contaminación.

“Sabinitas era un basurero clandestino de más de 50 años en la ciudad, en el municipio de Guadalupe, en el lecho del río Santa Catarina, que no solamente afectaba el río, afectaba los mantos freáticos, sino también afectaba la calidad del aire de Guadalupe, de las colonias colindantes y obviamente de la zona metropolitana de Monterrey. Hay videos donde estaban los niños corriendo entre lo entre el humo que se quemaba para recibir esta basura".

“Ahí hemos sacado más de 5 mil toneladas de basura. Se han intervenido cerca de 3 kilómetros lineales y más de 14 montículos de basura. Se ha beneficiado y se ha impactado directamente a más de 21 mil personas”, mencionó el Secretario de Medio Ambiente.

Por ello, las autoridades resaltaron que el Gobierno Estatal intercede por el rescate integral del espacio, para evitar que se convierta de nueva cuenta en un tiradero.

"En estas semanas estamos próximos a entregar de manera definitiva la limpieza de Sabinitas. La segunda etapa, Gobernador, será para blindar este espacio. Plantar árboles, hacer andadores, poner luminarias, poner una cancha.

Además, Lozano Caballero afirmó que este espacio será público luego de 50 años de daño a la comunidad por contaminación.



