'Las presas están llenas'. Destaca Samuel las reservas de agua

El gobernador afirmó que las presas La Boca y Cerro Prieto en su máxima capacidad, mientras que El Cuchillo está en proceso de alzar todavía más sus niveles

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Luego de las intensas lluvias que se presentaron durante los últimos días en todo el estado de Nuevo León, el gobernador, Samuel García, compartió los avances de la entidad en temas hídricos.

Uno de los puntos más importantes es que, según dijo, "las presas están llenas". En un video compartido desde la presa La Boca, el jefe del Ejecutivo comentó que se determinó abrir toda la compuerta para desfogar, pues los niveles eran máximos.

García Sepúlveda afirmó que la presa Cerro Prieto está llena y que El Cuchillo está en proceso de alzar todavía más sus niveles, algo clave, pues esta es la de mayor capacidad en el estado.

¿Qué le pasará a esta agua?

Contrario a lo que muchos podrían pensar sobre que esta agua desfogada se "tira" o se manda hacia otros estados, esta seguirá un cauce natural que la llevará a través del río San Juan y el arroyo La Chueca hacia la presa El Cuchillo, en China, Nuevo León.

Esto se realiza como medida preventiva contra posibles desbordamientos en La Boca; además, con esto se busca ampliar las reservas del vital líquido en todo el estado, nivelando las presas.

Así quedaron los niveles de las presas

De acuerdo con el último corte presentado, la presa La Boca registra 101% de llenado, mientras que Cerro Prieto está al 81% y El Cuchillo 59%. Cabe destacar que los niveles podrían aumentar una vez que los escurrimientos del agua que llega de los cerros bajen por completo.

Además, aunque no se dio una cifra oficial, García Sepúlveda aseguró que la presa León continúa en proceso de llenado y que continúan los trabajos para suministrar esta agua.

Las acciones del Estado contra la crisis del agua

De igual manera, en el marco del quinto informe de gobierno, Samuel García destacó los principales proyectos de su administración para combatir la crisis de agua con la que inició su etapa en el poder.

Resaltó el Plan Maestro de Agua, el cual incluyó la creación del Acueducto El Cuchillo II, con el que se suministra el doble de agua a toda la ciudad. También apuntó que se realizaron pozos someros y profundos, mediante los que se busca aprovechar el agua freática, la cual fue renovada gracias a las lluvias.

Finalmente, destacó que se renovó la red de Agua y Drenaje, con la que se espera mantener un servicio de primer nivel.