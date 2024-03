'Las Lupitas' se refugian en el arte para quitarse el estrés

Las siamesas regias lanzaron un grito de desesperación.

María Guadalupe y Elsa Guadalupe Sánchez Flores, las hermanas que hace 14 años nacieron unidas, están pasando por una fuerte depresión, dentro del Hospital Universitario en Monterrey.

Y no es para menos: ha pasado casi un mes y medio de que fueron ingresadas al quirófano para amputarles una tercera extremidad que les causaba muchas molestias, y es fecha que siguen internadas, sin ser dadas de alta definitivamente.

En un mensaje que compartieron a INFO7, ellas pidieron difundir su sentir, ante la posibilidad de que podrían pasar todavía cerca de dos meses más en el nosocomio.

"Que sepan que estamos un poquito deprimidas, que ya llevamos un mes y 13 días que estamos en el hospital y nos dijeron que íbamos a durar aproximadamente dos meses más y estamos muy agüitadas. Ya no sabemos qué hacer", dijo María Guadalupe.

En todo este lapso, sólo fueron una semana a su casa en Santa Catarina, pero regresaron al hospital, donde siguen en tratamiento.

"Las Lupitas" ya están cansadas, junto con sus papás, doña Facunda Flores y don Apolinar Sánchez, así como sus dos hermanas.

"Nuestros padres también se cansan por dar vueltas y vueltas y no tener una respuesta, estamos deprimidas, entonces estamos muy deprimidas, agüitadas", confesó.

Ya quieren irse a su casa.

En este mes y medio, estas adolescentes han sufrido porque han sido llevadas cinco veces al quirófano, principalmente porque la herida de la cesárea no cerraba y luego para controlar una fuerte infección derivada de una bacteria contraída en el hospital.

Por ahora, están bien, pero muy deprimidas.

Frente a eso, su única opción para no abandonarse ha sido el arte.

Nos compartieron las pinturas que han realizado y con las que han tapizado una parte de su cuarto en el hospital.

Así, ellas dan una lección de inteligencia, de lucha y de amor por la vida.

"Yo he pintado, dibujado, para sacar el estrés, pero ya no sé que hacer para no agüitarme, para no deprimirme, para no ponerme triste también le hago videollamadas a mis hermanas, a mis perras, pero pues el tiempo aquí se pasa muy lento, cada minuto, cada segundo.

"El medicamento también está muy fuerte, no tengo la fuerza para levantarme, y no me la quiero pasar acostada, eso es muy agüitador", dijo mientras su gemela coincidía con ella.

Incluso, hicieron dibujos dedicados al Día Internacional de la Mujer, conmemoración con la que se sienten identificadas porque ellas son unas guerreras que, pese al sufrimiento, se aferran a la vida.

Le dieron las gracias a las personas que las han apoyado.

"Muchas gracias a la gente que donó la sangre, para ayudarnos también en la operación, por apoyarnos, se los agradezco", comentó.

De último momento, trascendió que por la depresión y para que su salud no se complique, hay la posibilidad de que en lugar de permanecer hospitalizadas las 24 horas, los médicos las manden a su casa, pero llevarían colocado un catéter, y todas las semanas tendrían que trasladarse al hospital para continuar durante dos horas diarias el tratamiento.

Esto no se ha definido, así que esperemos noticias.

Por lo pronto, mandaron un saludo a los televidentes.

"Un saludo, y gracias por estar al pendiente de nosotras", dijo.

