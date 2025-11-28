Las letras toman NL en Encuentro Internacional de Escritores

En el marco del 30 aniversario de CONARTE, el encuentro se celebra del jueves 27 al sábado 29 de noviembre en diversas sedes en el Área Metropolitana

Bajo el lema "Ciudad y Memoria", CONARTE inauguró la trigésima edición del Encuentro Internacional de Escritores, un evento que se consolida como un "espacio de escucha, de diálogo profundo y de celebración de la palabra", afirmó Ricardo Marcos González, secretario Técnico de la dependencia.

La ceremonia de apertura se llevó a cabo en LABNL y contó con la presencia de destacadas figuras culturales como Pedro De Isla, director de la Casa de la Cultura de Nuevo León; Bruno Javier Velasco y Genaro Saúl Reyes, vocales de Literatura; y la poeta Jeannette Clariond, fundadora de Vaso Roto Ediciones.

CONARTE estará de manteles largos

En el marco del 30 aniversario de CONARTE, el encuentro se celebra del jueves 27 al sábado 29 de noviembre en sedes clave como LABNL, el Museo del Noreste (MUNE) y La Milarca.

Ricardo Marcos González enfatizó la trascendencia de este tipo de eventos para la vida urbana.

“Me parece que el día de hoy es fundamental responder afirmativamente a las interrogantes en torno a la formación de profesionistas en Humanidades, porque una ciudad sin escritores, sin literatura, es una ciudad que no va a tener memoria y que no va a tener una vertical”, destacó el funcionario cultural.

El escritor Pedro de Isla resaltó la constancia del evento, señalando que es "uno de los pocos que durante 30 años consecutivos de manera ininterrumpida se ha celebrado" gracias al esfuerzo conjunto de la Casa de la Cultura y CONARTE.

Figuras destacadas se unirán al festejo

Esta edición congrega a autores de talla internacional provenientes de España, Nicaragua, Estados Unidos, Colombia y Ecuador, además de escritores de diversas entidades mexicanas como Campeche, Guerrero, Quintana Roo, Coahuila y Ciudad de México.

El primer día de actividades concluyó con éxito, presentando dos mesas de diálogo donde participaron Gabriela Cantú Westendarp, Laura Baeza, María de Alva y David Ánuar, moderada por Fernanda Iriarte.

Una segunda mesa contó con la presencia de Violetta Ruiz, Jacobo Molina, Sofía Segovia y Patricio S Alejandro, conducida por Ismael Cedeño.

El cierre de la jornada inaugural estuvo a cargo del escritor colombiano Carlos Aguasaco, una de las voces poéticas más influyentes en Estados Unidos, quien ofreció la conferencia “Las ciudades que nos habitan: poesía y memoria”.

Entre las figuras más esperadas de la programación destacan la poeta catalana Anna Gual y la escritora nicaragüense Gioconda Belli, recientemente galardonada con el Premio Carlos Fuentes 2025.

Aquí puedes seguir toda la actividad de CONARTE

La programación completa del XXX Encuentro Internacional de Escritores. Ciudad y Memoria, se puede consultar en el sitio web de CONARTE: www.CONARTE.org.mx y sus redes sociales @CONARTEnl.