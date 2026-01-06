Largas filas por reactivación de cobro en caseta al Aeropuerto

Estado vuelve a implementar peaje luego de que fuera suspendido desde el mes de octubre como medida para aliviar la carga vehicular en la avenida Miguel Alemán

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Largas filas de vehículos se registraron en la autopista Monterrey–Reynosa, en dirección al Aeropuerto Internacional de Monterrey, luego de que el Gobierno del Estado reactivara el cobro en la caseta, tras casi tres meses de gratuidad.

A través de la Red Estatal de Autopistas (REA), el Estado volvió a implementar el peaje luego de que éste fuera suspendido desde el mes de octubre como una medida para aliviar la carga vehicular en la avenida Miguel Alemán, donde se desarrollan los trabajos de construcción de la Línea 6 del Metro.

Con la reactivación del cobro, los automovilistas deben nuevamente preparar el pago de la cuota para poder circular por esta vía rápida rumbo al aeropuerto, lo que provocó congestión vehicular y retrasos durante el primer día de operación.

Ante el incremento en el flujo vehicular, la REA informó que fueron habilitadas cuatro casetas adicionales en ambos sentidos, con el objetivo de agilizar el paso de los conductores.

Estos son los costos en la caseta

Los costos del peaje quedaron establecidos de la siguiente manera: motocicletas, 35 pesos; automóviles y camionetas, 60 pesos; autobuses y camiones de dos ejes, 119 pesos; camiones de tres ejes, 119 pesos; camiones de cuatro a cinco ejes, 235 pesos; camiones de seis a nueve ejes, 287 pesos; y cada eje adicional en automóviles tiene un costo de 61 pesos.

Autoridades exhortaron a los conductores a tomar precauciones, considerar tiempos de traslado más amplios y, de ser posible, utilizar rutas alternas para evitar contratiempos.