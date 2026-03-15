Largas filas por becas Benito Juárez en Palacio Federal

La beca Benito Juárez otorga a los jóvenes un apoyo de 1,900 pesos bimestrales como parte del programa federal, destinado a respaldar su educación básica

Desde temprana hora del sábado, cientos de jóvenes y padres de familia acudieron al Palacio Federal en Guadalupe para recibir el apoyo económico correspondiente a las becas Benito Juárez, lo que generó largas filas y esperas prolongadas.

Inicio de la jornada y número de beneficiarios

De acuerdo con asistentes, la fila comenzó a formarse alrededor de las 7:00 de la mañana, mientras los beneficiarios esperaban avanzar para realizar el trámite y recibir el apoyo. Se estima que durante la jornada serán atendidos alrededor de 3 mil 500 becarios, quienes forman parte del programa dirigido a estudiantes de educación básica.

Testimonios de estudiantes y padres

Algunos jóvenes señalaron que la espera se prolongó por varias horas.

“Llegué desde las 8:30 y ya me quiero ir”, comentó un estudiante de preparatoria mientras aguardaba su turno. Padres de familia también manifestaron que, ante las altas temperaturas, han tenido que buscar cómo protegerse del sol.

“Estamos aquí aprovechando el paraguas de la señora para taparnos del sol, hace falta un poco más de organización”, expresó una madre de familia.

Horarios y monto del apoyo

La entrega de apoyos estaba programada para concluir alrededor de las 14:00 horas. La beca Benito Juárez otorga a los jóvenes un apoyo de 1,900 pesos bimestrales como parte del programa federal, destinado a respaldar su educación básica y promover la continuidad escolar.