Largas filas marcan entrega de la beca Rita Cetina en Escobedo

La entrega de tarjetas forma parte de una estrategia nacional que contempla la distribución de más de cinco millones de plásticos

Desde temprana hora, cientos de padres, madres de familia y tutores acudieron al Auditorio Municipal de Escobedo para recibir la tarjeta correspondiente a la beca Rita Cetina, programa del Gobierno de México mediante el cual se otorgará apoyo económico para útiles y uniformes escolares a estudiantes de nivel primaria.

El recinto, ubicado sobre la calle Benito Juárez, a unos metros de la Presidencia Municipal, registró una importante afluencia de beneficiarios, lo que provocó largas filas que rodeaban el inmueble y se extendían por al menos dos cuadras en los alrededores.

La espera se realizaba incluso en doble fila sobre la calle, mientras elementos de la Policía y Tránsito de Escobedo mantenían vigilancia en la zona para agilizar la movilidad y garantizar la seguridad de los asistentes. Asimismo, personal de la Secretaría de Bienestar orientaba a los tutores sobre la documentación requerida y el procedimiento para ingresar al recinto.

Una vez dentro, los beneficiarios avanzaban hacia el patio principal, donde fueron instaladas carpas para resguardarlos del sol mientras continuaban las filas. Sin embargo, la alta demanda provocó que el interior del auditorio alcanzara rápidamente su capacidad.

El programa “Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina” está dirigido a familias con hijas, hijos o menores bajo su cuidado inscritos en escuelas primarias públicas. Cada familia recibirá un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante registrado durante el proceso de solicitud.

La entrega de tarjetas forma parte de una estrategia nacional que contempla la distribución de más de cinco millones de plásticos entre el 18 de mayo y el 31 de julio para las familias que realizaron su trámite en marzo y obtuvieron una respuesta favorable.

Aunque existe un calendario de atención por escuelas y fechas específicas, algunos tutores expresaron preocupación por la posibilidad de no alcanzar a completar el trámite dentro del horario establecido, de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde, debido a que el banco encargado de los recursos mantiene un horario fijo de operación.

Ante las largas horas de espera, varias personas acudieron preparadas con sillas plegables, bancos y paraguas. Además, comerciantes aprovecharon la concentración de asistentes para ofrecer agua, desayunos y alimentos en las inmediaciones del auditorio.

Autoridades informaron que este punto fue habilitado como sede de entrega para Escobedo y parte de la zona metropolitana, por lo que las jornadas continuarán durante los próximos días.

También se recordó a las familias que, en caso de que un mismo tutor tenga registrado a un estudiante de secundaria que ya recibe la beca y a otro de primaria, no será necesario realizar un trámite adicional para obtener una nueva tarjeta, siempre y cuando ambos menores hayan sido registrados por la misma persona responsable.