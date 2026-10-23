Lanzan visor urbano y geoportal para trámites en Escobedo

Las plataformas digitales de acceso gratuito permiten consultar usos de suelo, servicios e información territorial desde cualquier dispositivo.

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El alcalde Andrés Mijes presentó el Visor Urbano y el Geoportal de Escobedo, Nuevo León, dos herramientas tecnológicas que permiten a los ciudadanos consultar información urbanística y territorial del municipio desde sus dispositivos digitales.

Las plataformas forman parte de la estrategia de proximidad digital del gobierno municipal, con la que se busca reducir trámites, evitar traslados y agilizar el acceso a información para la ciudadanía, además de fortalecer la planeación y la gestión pública.

Durante la presentación, realizada en el Teatro Digital Fidel Velázquez, Mijes explicó que el objetivo es acercar los servicios y la información municipal a la población mediante herramientas accesibles en línea.

“Nos propusimos este programa digital de Escobedo, de proximidad digital, para poder acercarle al ciudadano todos los servicios y toda la información del municipio”, expresó.

Visor Urbano permite consultar usos de suelo

El Visor Urbano ofrece información urbanística de manera sencilla y georreferenciada. Los usuarios pueden explorar un mapa interactivo o realizar búsquedas mediante el número de expediente catastral para consultar fichas informativas de predios y zonas del municipio.

Entre los datos disponibles se encuentran la normatividad, los usos de suelo y los lineamientos urbanísticos, información que puede ser útil para propietarios, emprendedores, arquitectos y personas interesadas en desarrollar proyectos.

Por ejemplo, el propietario de un terreno puede revisar qué tipo de uso de suelo está permitido según su ubicación sin tener que acudir personalmente a una oficina municipal. De igual manera, una persona que planea abrir un negocio puede consultar las condiciones de la zona y revisar la presencia de establecimientos similares en los alrededores.

“Con el Visor Urbano una familia puede consultar qué usos permite la normatividad de su terreno, un emprendedor puede conocer las reglas antes de invertir y un arquitecto puede revisar los lineamientos antes de realizar un proyecto”, explicó el alcalde.

Geoportal reúne datos de 15 dependencias municipales

Por su parte, el Geoportal concentra información geográfica generada por distintas dependencias municipales en una sola plataforma. Su finalidad es facilitar la consulta y el intercambio de datos territoriales, mejorar la coordinación entre áreas de gobierno y agilizar la toma de decisiones.

La herramienta permite localizar servicios y espacios públicos, como centros de salud, instalaciones deportivas y centros DIF, además de consultar información para identificar las necesidades de diferentes sectores de Escobedo.

Mijes detalló que el municipio ha integrado información de 15 dependencias municipales, organizada en 70 capas de datos distribuidas en 34 mapas.

“Con el Geoportal podemos localizar centros de salud, espacios deportivos, centros DIF y conocer mucho mejor las necesidades de cada zona de Escobedo. Son dos herramientas distintas, pero tienen algo en común: hacen que la información sea útil, que las decisiones sean las mejores, eso es lo que importa”, señaló.

Buscan ampliar las plataformas a nivel metropolitano

El gobierno municipal contempla proyectar ambas herramientas con una visión metropolitana, como parte de los esfuerzos para modernizar la administración pública y fortalecer el acceso a la información, la transparencia y la planeación territorial.

Con la puesta en marcha del Visor Urbano y el Geoportal, Escobedo busca facilitar la consulta de información municipal y ofrecer recursos digitales que apoyen tanto los trámites y proyectos ciudadanos como la gestión de los servicios públicos.

Durante la presentación también se destacó que, de acuerdo con la información proporcionada, únicamente siete municipios de todo el país cuentan con visores urbanos. El texto disponible no precisa cuáles son esos municipios ni detalla el alcance de la comparación.